Gaziantep’in Tarihi Çarşılarında Bayram Yoğunluğu Başladı

ALICALIĞIN ARTTIĞI TARİHİ ÇARŞILAR

Gaziantep’te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Kültür Yolu üzerindeki iş yerlerinde bayram alışveriş hareketliliği gözlemleniyor. Şehrin geleneksel mekanları arasında yer alan tarihi çarşılarda alışveriş yapmak isteyenler, çeşitli ürünlerle dolu tezgahları ziyaret ediyor. Bu çarşılarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar satışa sunulurken, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğun kalabalıklar var. Gaziler Caddesi ve çevresi de bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlar için yoğun bir şekilde hareketlenmeye başladı.

ESNAFLAR HAZIRLIKLARINI YAPTI

Ramazan ayının son günlerinde bayram alışverişinden umutlu olduklarını söyleyen esnaflar, gelen kalabalık için hazırlıklı olduklarını ifade etti. Bakırcılar Çarşısı’ndan Şeyma Erata, bayram yaklaşırken hareketliliğin arttığını belirterek, “Gaziantep ünlü bir yer. Bakırcılar Çarşısı’nda bayram için herkes hazırlık yapıyor. Bakır fincan, şekerlikler ve Antep fıstıklı badem şekerimiz var. Buraya alışveriş için vatandaşlar geliyor. Lokum, şeker ve hediyelik eşyalar çarşımızdan temin edilebilir. Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı’nın güzellikleriyle herkesi bekliyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR GIDA MALZEMELERİNİ TERCIH EDİYOR

Bayram alışverişine çıkanların çoğunlukla şeker, lokum ve çerez satın aldığını belirten Almacı Pazarı’ndan Fatih Özsefil, “Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan ayının sonuna geldiğimiz için hüzünlüyüz. Alışveriş hareketliliğimiz başladı. Genelde kurabiyelik malzemeler, şeker, pirinç unu ve pastalık ürünler alıyorlar. Misafirlere ikram için Antep fıstığı, hurma, kayısı, cevizli sucuk ve muska da tercih ediliyor” dedi.

SON GÜNLERE BIRAKMAMA ÇAĞRISI

Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakmamak için alışveriş yapan Abdullah İlgi, “Yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırlıklarımızı tamamlamak üzere alışverişe çıktık. Gaziantep’in yöresel lezzetlerini almak için buradayız. Bayramlarda tükettiğimiz kurabiyeler, pastalar ve yuvalama için hazırlık yapıyoruz. Alışverişimizi son güne bırakmamak lazım. Tüm kardeşlerime hayırlı, güzel ramazanlar ve bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.