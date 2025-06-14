Gaziantep İş Dünyası Buluşması Yapıldı

GAZİANTEP İŞ DÜNYASI BULUŞMASI

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Gaziantep İş Dünyası Buluşması’ istişare toplantısına katıldı. Akıncı, toplantıda bölgenin ekonomik öncelikleri, sektörlerin beklentileri ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a sundu. Toplantıda, GTB üyelerinden gelen talep ve önerileri ifade eden Akıncı, tarım ve gıda sanayisinin bölge için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı.

TARIM VE GIDA SANAYİSİNİN ÖNEMİ

Akıncı, bahsi geçen sektörlerin yalnızca kırsal kalkınma açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve gıda güvenliği için kritik rol oynadığını belirtti. Gaziantep’in üretim gücünü destekleyen tarım ve gıda sanayisinin potansiyelini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini aktaran Akıncı, “Bölge olarak üretim kabiliyetimiz yüksek. Bu gücün sürdürülebilir olması için tarım ve gıda sanayimizi daha fazla desteklemeli, teknoloji ve ihracat odaklı büyümeyi teşvik etmeliyiz” dedi.

RAPORUN İÇERİĞİ VE HEDEFLER

GTB tarafından hazırlanan raporda, finansmana erişim, girdi maliyetleri, dijitalleşme ve dış ticaretin desteklenmesine yönelik hususların yanı sıra, borsaların daha verimli çalışabilmesi ve üyelerin ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmaları konusunda öneriler sunuldu. GTB Başkanı Akıncı, “İş dünyamız güçlüdür, yeter ki önünü görebilsin. Sunduğumuz rapor, sektörlerimizin karşılaştığı zorlukları değil, o zorluklara karşı geliştirilebilecek çözümleri merkeze alıyor. Amacımız üretimi, istihdamı ve ihracatı birlikte güçlendirmek” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yakın ilgisi ve katkıları için teşekkür eden Akıncı, “Cumhurbaşkanı Yardımcımızın şehrimize gösterdiği ilgi ve iş dünyamızla kurduğu doğrudan iletişim memnuniyet verici. Bu tür istişareler hem yerel kalkınma hem de sektörel sorunların çözümü açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.