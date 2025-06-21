Gaziantep İslahiye’de Otomobil Devrildi

ARAZİYE DEVİRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. A.Ö. (50) yönetimindeki otomobil, Güllühöyük Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya devrildi.

SÜREÇ VE SAĞLIK DURUMU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından A.Ö., İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.