Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman’da Uyum Eğitimi

OKULLARDA UYUM EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman’daki okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri düzenleniyor. Gaziantep’te 143 bin 286 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uyum eğitimi çerçevesinde sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula geldi. Öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, eğitim yaşamına “merhaba” dedi.

KİLİS’TE UYUM EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR

Kilis’teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimleri başladı. Bu program doğrultusunda öğrenciler, aileleriyle beraber öğrenim görecekleri okullara geldi. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’na sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi hakkında bilgi verildi. Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bugünü beklediklerini” ifade etti. Açıkgöz, eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Kilis’te 105 okulumuzda, 269 şubemizde 4 bin 150 öğrencimizle uyum seminerine başlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Eğitim yılını tüm öğrencilerimizle başarılı bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

ADIYAMAN’DA EĞİTİME BAŞLIDILDI

Adıyaman’da da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimleri başladı. Örenli İlkokulu’na gelen öğrencilere uyum programı hakkında bilgi verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremden önceki sayıdan daha fazla derslikle eğitime başladıklarını belirtti. Uyum haftasında öğrencilere başarılar dileyen Tosun, “Eğitimin başlaması ve öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizdeki toplu konutlarda bulunan okullarımızı hazırladık. Bugün okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz eğitime başladı. Gelecek haftadan itibaren 793 okulda 158 bini aşkın öğrenciyle eğitim başlayacak” şeklinde konuştu.

MALATYA’DA UYUM SÜRECİ

Malatya’da da uyum eğitimi çerçevesinde ilk ders zili çaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, 91000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.