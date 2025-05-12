Gaziantep, Kupa Finaline Hazır

GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN İNCİSİ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak Gaziantep’te esnaflar, bu durumun getireceği yoğunlukla birlikte heyecan içinde. UNESCO’nun gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na katılan Gaziantep, 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor. Şehir, geçmişte birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmış olsa da, bu seferki Türkiye Kupası finali heyecanına tanıklık edecek.

TURİSTLER VE TARAFTARLAR ÇİFTE HEYECAN YAŞIYOR

Baklavadan kebaba, beyrandan katmere kadar birçok önemli lezzet sunan Gaziantep, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça uğradığı kent, bu kez final için Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Kilis gibi çevre illerden gelecek taraftarları ağırlamak için hazırlanıyor. Baklavacılık yapan Süleyman Erçelebi, finalin şehirlerinde yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. Erçelebi, “Bu tarz etkinliklerin şehrimizde daha fazla olmasını isteriz. Esnafa mutlaka bunun yansımaları olacak. İl dışından gelecek misafirleri ağırlamak bizi mutlu ediyor. Misafirler dönüşte de Antep baklavasını alacak gideceklerdir.” şeklinde konuştu.

Restoran işletmecisi Ahmet Çadır, Gaziantep’in öne çıkan lezzetlerini misafirlere sunmak için hazırlık yaptıklarını, heyecan içinde olduklarını ifade etti. Gaziantep’in spor ve gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Çadır, “Türkiye Kupası final maçının burada olması Gazi şehrimize ayrı bir hava getirdi. Hazırlıklarımızı yaptık, gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. 30 bine yakın taraftarın geleceğini düşünüyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. İnşallah güzel bir maç olur, biz de gelen misafirleri ağırlarız. Şehrimize ekonomik olarak da katkısı olacak.” dedi.

Maç haftasında yoğun bir dönem geçireceklerini ifade eden Çadır, bazı esnaflar gibi kendilerinin de ekstra yoğun olacağını, bu nedenle kent dışından ilave personel desteği aldıklarını ve gıda stoklarını artırdıklarını belirtti.