Gaziantep Merkezli FETÖ Operasyonunda Yeni Detaylar

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep merkezli olarak 47 ilde düzenlenen silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon sonucunda, örgütün yeni yapılanmasına dair önemli bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Örgütün Türkiye’de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtikleri ve toplantılarını Balkan ülkelerindeki örgüt evlerinde “mentör” adını verdikleri öğrenci sorumluları tarafından “vifak” adı altında gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince organize edildi. 229 şüphelinin yakalandığı süreçte, bu kişilerin arasında iş adamları da bulunuyor. Yakalananlardan 13’ü etkin pişmanlıktan yararlanırken, 27 kişi örgüt yapılanmasına ilişkin detaylı ifadeler verdi. Bu operasyonda örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki güncel yapılanması deşifre edildi.

YENİ ELEMAN TEMİNİ YÖNTEMLERİ

Operasyon kapsamında, örgütün yeni eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Emniyet güçlerinin bir yıl süren takibi sonucunda, FETÖ’nün Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya gibi ülkelerdeki kiralık evlerde öğrencilerle toplantılar düzenlediği belirlendi. “Mentör” adı verilen ev sorumluları, bir haftalık periyotlarla öğrenci değişimi yapıyor. Bu kişilerin kendi aralarında “lise”, “vifak” ve “cemaat” kategorilerine ayrıldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİ BAĞLILIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN STRATEJİLER

Yurt dışına götürülen öğrencilerin, FETÖ’nün videolarını izleyerek bağlılık hissetmeleri amaçlanmış. “Sorumlu kişi” denilen mentörler, iki yıl boyunca öğrencileri takip ediyor. Örgüt, bu öğrencileri benimseyenlere “cemaat”, bağlılık hissetmeyenlere ise “vifak” adını veriyor. Mentörlerin vifak grubundaki öğrencileri içlerinde A ve B şeklinde kategorize ettikleri kaydedildi.

YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE ŞÜPHELİ DÜZENLEMELER

Operasyonla ortaya çıkan bir başka detay ise yurt dışına çıkarılan öğrenci gruplarının seyahat planı. Aynı uçakta seyahat eden örgüt üyeleri, farklı koltuklarda oturtulup dönüşte yan yana getirildikleri tespit edildi. Bu durum güvenlik güçlerini şüphelendirdi ve takip sonucunda birçok şahıs yakalandı. Arnavutluk’a götürülen bir kişi de etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verenler arasında yer aldı.

PİŞMANLIK İFADESİ

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli, ifadesinde “Ucuz yurt dışı tatili yapmak için gittiğini” ve pişman olduğunu belirtti. “İstemsizce de olsa katıldım. 2024’ün Temmuz ayında Arnavutluk’a gittim. Uygun geldiği için kabul ettim. Ancak oraya gittiğimde bunun bir örgüt faaliyeti ve dini eylem olduğunu anladım. Pişmanım” dedi.

FINANS AĞINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

Operasyonda ayrıca örgüte finans sağlayan iş adamları deşifre edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu’nun yanı sıra bazı e-ticaret firmalarının sahipleri, esnaflar ve farklı iş kollarından kişiler de listede yer aldı. Finans desteğinin, MASAK ve vergi müfettişlerinden gizlenmek amacıyla 3 ila 5 bin TL aralıklarında küçük parçalar halinde yapıldığı ortaya çıktı.

Bu kapsamda, adliyeye sevk edilen 77 şüpheliden 77’si tutuklanmış, 125’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dev operasyonla ilgili geniş çaplı soruşturmaların sürdüğü ifade ediliyor.