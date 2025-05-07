Gaziantep Merkezli Operasyonda 222 Gözaltı

GAZİANTEP MERKEZLİ OPERASYONLARDA GÖZALTI SAYISI ARTTI

Gaziantep merkezli yapılan operasyonda FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltı sayısı 222’ye ulaştı. Şüphelilerin kullandığı ‘Jitsi’ ve ‘Signal’ isimli uygulamalar üzerinden iletişim kurduğu, ayrıca öğrencilere toplantı düzenlemek amacıyla yurt dışına gezi bahanesi ile götürdükleri belirlendi.

TEKNİK TAKİPLER SONUCU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takiplerin sonucunda örgüte eleman ve finans sağlayan iş insanları da dahil olmak üzere 208 şüpheli yakalandı. Ayrıca, Gaziantep’in yanında Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman illerindeki bölgesel yapılanma da deşifre edildi. Örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı saptandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 14 kişiyi daha gözaltına alarak toplam gözaltı sayısını 222’ye yükseltti.

YURTDIŞINA GİDEN TOPLANTILAR

Operasyon sırasında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün, daha önce evlerde ve yurtlarda gerçekleştirdiği toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüt yöneticilerinin, kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götürdüğü ve burada öğrencilerin birbirini tanımadan toplantılar düzenlediği belirlendi.

JİTSİ VE SİGNAL KULLANIMI ARTMIŞ

Şüphelilerin, kripto haberleşme uygulamaları üzerinden hem yurt içinde hem de yurt dışında güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finansal açıdan destekledikleri tespit edildi. Örgütün daha önce kullandığı ByLock uygulamasının yerini ‘Jitsi’ ve ‘Signal’ isimli uygulamaların aldığı belirlendi. Bu uygulamaların tek seferlik mesajlar ve görüntüler gönderme özelliği ile tıklanınca silme imkanı sağladığı öğrenildi. Öte yandan, gözaltına alınan kişiler arasında daha önce FETÖ üyeliğinden cezaevinde kalmış kişilerin de bulunduğu bildirildi. 222 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 48 şüpheli hala aranıyor.