Gaziantep MÜSİAD, Ziyaret Gerçekleştirdi

GAZİANTEP MÜSİAD’IN ZİYARETİ

Gaziantep MÜSİAD Başkanı Furkan Özdurdu ve yönetimi, İstanbul’da MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Genel Merkez Yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmelerde, bölgesel kalkınma dinamikleri ve Gaziantep’in stratejik konumu üzerinde duruldu. Ayrıca, Suriye’nin yeniden yapılanma süreci de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ziyaret, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin değerlendirildiği verimli bir platformda gerçekleştirildi.

İŞ DÜNYASI VE GÜNCEL GELİŞMELER

Ziyaret sonrasında Gaziantep MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, bölgeyle ilgili güncel durumun ve iş dünyasındaki önceliklerin doğrudan Genel Merkez ile paylaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, bu tür istişarelerin ortak akla dayanan iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı. Bunun, iş dünyası için gereken bir konu olduğu belirtildi.