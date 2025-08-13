Haberler

Gaziantep MÜSİAD, Ziyaret Gerçekleştirdi

Gaziantep MÜSİAD Başkanı Furkan Özdurdu ve yönetimi, İstanbul’da MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Genel Merkez Yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmelerde, bölgesel kalkınma dinamikleri ve Gaziantep’in stratejik konumu üzerinde duruldu. Ayrıca, Suriye’nin yeniden yapılanma süreci de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ziyaret, bölgeye dair güncel gelişmelerin ve iş dünyasının önceliklerinin değerlendirildiği verimli bir platformda gerçekleştirildi.

Ziyaret sonrasında Gaziantep MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, bölgeyle ilgili güncel durumun ve iş dünyasındaki önceliklerin doğrudan Genel Merkez ile paylaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, bu tür istişarelerin ortak akla dayanan iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı. Bunun, iş dünyası için gereken bir konu olduğu belirtildi.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

