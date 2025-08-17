Haberler

Gaziantep-Nizip Yolunda Kaza Oldu

KAZA AYRINTILARI

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre bu olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada 3 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

YARALILARIN DURUMU

Olay sonrası bölgedeki sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale etti. Yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapıldığı belirtildi. Kazanın meydana geliş şekli ve başka detaylar, yetkililer tarafından inceleniyor.

ÖNEMLİ

