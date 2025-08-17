Haberler

Gaziantep-Nizip Yolunda Kaza Oldu

GÜZARGAHDA TRAFİK KAZASI

Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası üç kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı bilgisi alındı. Olay, Gaziantep’te gerçekleşirken, kazanın ardından bölgedeki durum oldukça kaotik bir hal aldı. Çok sayıda acil durum ekibi kaza yerine intikal etti.

KAZANIN DETAYLARI VE ETKİLERİ

Kaza iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Araçların sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemedi. Olayın bilançosu oldukça ağır oldu, ilk verilere göre üç kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralar aldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı da olumsuz etkilendi.

