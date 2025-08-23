Gaziantep-Nizip Yolunda Yangın Çıktı

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Gaziantep-Nizip karayolunda hareket halindeki bir otomobil, aniden alevler içinde kaldı. Yangın sonrası yükselen duman ve yanan araç, hava dronesu ile kaydedildi. İddialara göre, plakasının ve sürücüsünün bilinmediği otomobil, seyir halindeyken birden yanmaya başladı. Sürücü, durumu hemen fark edip aracı sağ şeride çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri, karayolunda güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, otomobil büyük hasar gördüğünden kullanılamaz hale geldi. Dron ile çekilen görüntüler, yangın anını ve çevredeki yoğun trafiği gösterdi. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.