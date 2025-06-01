Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nde Buluşma

GAZİANTEP’TE İMAM HATİPLİLER BULUŞTU

Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, imam hatip mezunları bir araya geldi. Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen ‘Gaziantep Önder Geleneksel İmam Hatipliler Buluşması’ isimli programda imam hatip mezunları ve gönüllüleri buluştu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan organizasyonda, katılımcılara yemek ikramı da yapıldı. Programdan önce bir araya gelen imam hatip mezunları ve gönüllüler, hasret giderip sohbet ederek keyifli anlar geçirdi.

İMAM HATİP OKULLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Programda söz alan Dernek Genel Başkan Yardımcısı İsa Sergin, imam hatip okullarının önemine dikkat çekerek, “Bilimden dile, spordan hafızlık proje okullarımıza kadar toplam 10 ayrı branşta imam hatip öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Bu imkanların oluşmasında, öğrencilerimizin imam hatip okullarına gitmesinde elbette ki değerli büyüklerimizin ödedikleri bedeller sayesinde olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Allah siz değerli büyüklerimizin ödemiş olduğu bu bedelleri dergah-ı izzetinde bir kurban misali inşallah kabul eylesin” dedi.

İMAM HATİPLİ OLMAK BİR AYRICALIKTIR

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de, imam hatipli olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Demir, “Bu organizasyonlar gerçekten çok değerli ve kıymetlidir. Bu ruhu geçmişten alıp geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü imam hatipliler 1950’li yıllardan itibaren gerçekten çok büyük bir boşluğu doldurdu, çok büyük bir manevi alanın oluşmasına katkı sağladı. Sadece imam hatipli olmak tek başına bir değer ifade etmez. İmam hatipli olmak bilincinin içini sonuna kadar doldurmakta hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

İMAM HATİP OKULLARI MİLLİ DEĞERLERİ TAŞIYOR

Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Dr. Yemliha Aksoy, “İmam Hatip okulları, sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda milletimizin manevi değerlerini geleceğe taşıyan kutlu ocaklardır. Nice zorluklara rağmen ayakta kalan, yasaklara, ötekileştirmelere, baskılara rağmen istikametini bozmayan bu kutlu yürüyüş, milletimizin duası ve ferasetiyle büyümüş, bugünlere gelmiştir. İmam hatipli olmak sadece imam ve hatip olmak değil, aynı zamanda kadim değerleriyle barışık, onları sahiplenen bir mühendis, doktor, hukukçu ve yönetici olmaktır” diye konuştu. Program, imam hatip okullarına ve öğrencilere katkıda bulunanlara plaket verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Programa, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İsa Sergin, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, siyasi parti ve STK temsilcileri, kanaat önderleri, imam hatip mezunları ve aileleri katıldı.