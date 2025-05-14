Gaziantep Önemli Bir Şehir

GAZİANTEP’İN ÖNEMİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Gaziantep, sanayi ve gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden biridir. Eğitim, ticaret ve sanayi bakımdan önemli bir merkezdir. Tarihi açısından da en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

İKLİM VE TARIM

Gaziantep’te yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise serin ve yağışlı geçiyor. Akdeniz iklimi hâkim olan bölgede sıcaklıklar gündüzleri genellikle sıfırın altına düşmüyor ve karlı gün sayısı ortalama iki gündür. En sıcak ay ortalaması 27,7 derecedir. Bölge iklimine uygun olarak zeytin, bağ, limon ve turunçgiller gibi Akdeniz bitkileri yetişiyor. Tarım açısından zeytin ve fıstık yetiştiriciliği yaygın olup, Nizip zeytini de bölgede özel bir zeytin türü olarak öne çıkıyor.

DOĞAL UNSURLAR VE ULAŞIM

Gaziantep, deniz ile sınırı olmayan bir şehirdir. Ancak, önemli doğal unsurlarından biri olan Alleben Göleti, Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bu gölete ulaşmak için taksi veya dolmuş gibi toplu taşıma araçları kullanılabilir; ayrıca kişisel araçlar da tercih edilebilir. Gaziantep merkezine 1,5 kilometre mesafede yer alan Alleben Göleti’ne Kemal Köker Caddesi üzerinden dört dakikada ulaşmak mümkündür. Diğer bir önemli su kaynağı ise İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Baraj Gölü’dür. Karasu Çayı üzerinde inşa edilen bu göl, yerli halk tarafından sıkça ziyaret edilmekte olup, taksi veya kişisel araçlar ile yarım saate kadar ulaşım sağlamak mümkün oluyor.