Gaziantep, Orta Doğu Gıda Fuarı’na Hazır

Gaziantep, gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Orta Doğu Gıda Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “MFF Orta Doğu Gıda Fuarı”, yerel ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine ve ticari fırsatlara kapı aralayacak.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN BİR PLATFORM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası’nın iş birliği ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) destekleriyle düzenlenen organizasyon, bölgenin gıda sanayisindeki gücünü ve yenilikçi ürünlerini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinin bir araya geleceği fuara, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 24 ülkeden 350 nitelikli alıcı firma ve BM alım heyeti katılacak.

FIRSATLARLA DOLU BİR FUAR

B2B şeklinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği fuar, bölgenin zengin tarım ve gastronomi mirasını dünya ile buluşturacak ve ticari bağlar kurarak firmaların yeni pazarlara açılmasına, sektörde yaşanan gelişmeler ve yeniliklerin takip edilmesine fırsatlar sunacak. Küresel ısınma, iklim değişikliği, savaş ve krizlerle gıdanın kritik ve stratejik hale geldiği bir dönemde düzenlenecek bu fuarın, ülkeler arasında ticari bağların güçlenmesi ve firmalar arası ticaretin artmasına önemli katkılar yapması bekleniyor.