Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Bayramı Kutladı. Büyük Zafer, Birlik, Beraberlik Sembolüdür

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGE BAŞKANINDAN ANLAMLI MESAJ

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümüne ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Şimşek, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Büyük Zafer’in yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz” ifadesini kullandı. Mesajında, 30 Ağustos 1922’de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

BÜYÜK ZAFERİN ANLAMINI VURGULADI

Başkan Şimşek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Zaferi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bu büyük zafer, Cumhuriyet’e giden yolu açmıştır” dedi. Şimşek, milletin topyekün desteğiyle kazanılan bu zaferin, sadece askeri alanda bir başarı değil, aynı zamanda ulusal birlik, beraberlik, vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun da sembolü olduğunu belirtti. “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını ortaya koyan bu zafer, milletimizin birlik içinde hareket ettiğinde her türlü zorluğu aşabileceğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

SİYASİ BAŞARILARLA TAÇLANDI

Kurtuluş Savaşı’nın ardından gelen siyasi başarıların Cumhuriyet’in ilanı ile taçlandığını hatırlatan Başkan Şimşek, “Büyük Zafer’in yıldönümünde başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.