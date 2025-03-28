Gaziantep OSB Başkanı Şimşek’ten Bayram Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlamak için bir mesaj yayımladı. Başkan Şimşek, dini ve milli bayramların toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. “İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuşmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Şimşek, bayramların olumsuz duyguların yerini sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi olumlu duygulara bıraktığına dikkat çekti.

BAYRAMIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Bayramların, milletin bir arada yaşama ve ortak bir gelecek etrafında kenetlenme isteğinin güçlendiği özel günler olduğunun altını çizen Şimşek, “Müslümanlar için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramda, kırgınlık ve dargınlıklara son verilmeli, aile büyüklerini, yaşlıları, kimsesizleri ve hastaları ziyaret etmeli, gönüllerini almalıdır” şeklinde konuştu.

TOPLUMDA BAYRAM NEŞESİ YAYILMALI

Başkan Cengiz Şimşek, toplumun tüm kesimlerine bayram neşesinin ve huzurunun yayılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bu duygu ve düşüncelerle, “sanayicilerimizin, tüm çalışanlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, ayrıca Filistin başta olmak üzere farklı ülkelerde devam eden zulmün sona ermesini diliyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.