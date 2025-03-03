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Gaziantep Su Kesintisi Listesi Açıklandı

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GAZİANTEP SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 4 Mart 2025 tarihinde yaşanacak su kesintileri hakkında bilgi verdi. Bu tarih itibariyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ HAKKINDA

GASKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suyun geri geleceği konusundaki detayları henüz paylaşmadı. Gaziantep’teki güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler için GASKİ’nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir. Buradan bulunduğunuz ilçeye göre planlı su kesintileri ve arızalar hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

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