Gaziantep’te 1.4 Milyon TL’lik Gübre Operasyonu

GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN OPERASYON

Gaziantep’te gerçekleştirilen bir operasyonda durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalar sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan 44 ton sahte gübre ele geçirildi. Bu operasyonun sonucunda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, kaçakçılıkla mücadelenin arttırılması amacıyla bu operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ

Operasyon kapsamında, O.T. adlı şahsın Gaziantep’ten Adıyaman’a sahte gübre sevkiyatı yapacağı belirlendi. KOM Şube ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli şahsı takip ederek, kullandığı aracı Araban ilçe merkezinde durdurdu. O.T. gözaltına alınırken, araçta gerçekleştirilen adli arama sonucunda yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerinde 44 ton sahte amonyum nitrat (gübre) bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sonrasında, O.T. olarak bilinen sürücü dışında sahte malzemenin sahibi olan C.Ö. ile H.B. adlı şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gerekli numuneler alındı ve inceleme süreci başlatıldı.