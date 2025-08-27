Gaziantep’te 1145 Vatandaşa Farkındalık Eğitimi

JANDARMA EKİPLERİNDEN SİBER FARKINDALIK FAALİYETİ

Gaziantep’te jandarma ekipleri dolandırıcılık vakalarının engellenmesi amacıyla bin 145 vatandaşa yönelik siber farkındalık ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı, Şehitkamil ve Şahinbey gibi birçok noktada siber farkındalık etkinliği düzenledi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRME SEFERBERLİĞİ

Gerçekleştirilen faaliyet sırasında, son dönemlerde yaygınlaşan sahte otel, sahte alışveriş siteleri, yatırım ve kiralık araç dolandırıcılığı konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Aynı zamanda siber farkındalık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Bu kapsamda etkinlik boyunca katılımcılara toplam 702 bilgilendirici broşür de dağıtıldı.