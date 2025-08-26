Haberler

Gaziantep’te 13 Aranan Şahıs Yakalandı

PARKLARDA YAPILAN DENETİMLERDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Gaziantep’te, polis timleri tarafından parklarda yapılan denetimlerde aranan toplam 13 şahıs ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, şehir merkezinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin 873 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tespit edildi.

Açıklamada, yapılan denetimlerde 20 kişinin gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık vermekten idari yaptırıma tabi tutulduğu ve 453 motosiklet ile araç sürücüsüne toplam 1 milyon 382 bin lira cezai işlem uygulandığı bilgisi verildi. Bu gibi denetimlerin şehirde güvenliği sağlamak amacıyla devam edeceği vurgulandı.

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

