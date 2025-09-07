Gaziantep’te 130 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP’TE YAPILAN OPERASYONLAR

Gaziantep’te son bir ay içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şahıs yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle Ağustos ayında pek çok ‘çember’ operasyonu düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarda, aranan 130 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, yasal işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.