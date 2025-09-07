Haberler

Gaziantep’te 130 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP’TE YAPILAN OPERASYONLAR

Gaziantep’te son bir ay içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şahıs yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle Ağustos ayında pek çok ‘çember’ operasyonu düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarda, aranan 130 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, yasal işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Harun Y. Evi Kundaklayarak Yakalandı

Bolu'da boşanma sürecindeki eşinin aile yayla evini ateşe veren Harun Y., 12 yapının yanmasına yol açtı. 300 saatlik kamera incelemesiyle ormanda yakalandı.
Haberler

Sivas Kongresi 106. Yıl Etkinliği Başladı

Sivas'ta, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen klasik otomobil fuarı, Sivas Kongresi'nin 106. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi, ziyaretçiler nostaljik araçlarla keyifli anlar yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.