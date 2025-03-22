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Gaziantep’te 16 Yıl Cezalı Tacir Tutuklandı

UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve kesinleşmiş 16 yıl ceza alan uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla başlatılan arama çalışmaları sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep’teki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü gösteriyor.

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