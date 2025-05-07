Gaziantep’te 18 Şüpheli Yakalandı

DOLANDIRICILIK OLAYLARI VE ŞÜPHELİLER

Gaziantep’te meydana gelen siber dolandırıcılık olayında 9 kişiyi toplamda 322 bin 500 TL dolandıran 18 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler arasında 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR VE EYLEMLER

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda siber dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Nisan ayında yapılan operasyonlar sırasında, internet sitelerinde araç, telefon ve ev eşyası satışı ilanları vererek vatandaşları dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MALZEME ELDE EDİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen adli arama sonucunda birçok dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Yasal sürecin ardından adli mercilere yönlendirilen şüphelilerden 7’sinin tutuklanması süreci tamamlandı.