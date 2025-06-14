Gaziantep’te 186. Yıldönümü Töreni Gerçekleşti

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KUTLAMALARI

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş’ta, jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gaziantep’te yapılan etkinlikler çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, “186 yıllık köklü tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne, milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu” belirtti. Programa ayrıca Asri Mezarlık’taki şehitlik ziyareti ve şehitlerin yakınlarıyla buluşma da dahil edildi. İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile diğer yetkililer de etkinliklerde yer aldı.

ŞEHİTLİK ZİYARETLERİ

Kilis’te de program devam etti. Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun ve protokol üyeleri, Asri Mezarlık’taki şehitliği ziyaret etti ve kabirlere çiçek bıraktı. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törende, Albay Coşkun’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Teğmen Serkan Dağ, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Tören, jandarma personelinin kullandığı teçhizat ve malzemelerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

DUALARLA ANILAN ŞEHİTLER

Kahramanmaraş’ta ise İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Etkinlik, şehitlikte dua edilmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla devam etti. Programa, kent protokolü ile şehit ve gazi aileleri katılım gösterdi.