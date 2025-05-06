Gaziantep’te 2 Araç Çarpıştı: 1 Ölü

KAZA OLAYI VE SONUÇLARI

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Oğuzeli-Karkamış yolu üzerindeki kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, henüz plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçlardan birinde bulunan Cuma K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YARALILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazada yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.