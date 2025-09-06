Gaziantep’te 2 Bin 46 Araca Ceza

TRAFFİK DENETİMLERİ ARTTI

Gaziantep’te, jandarma ekipleri otoyolda birçok trafik kuralını ihlal eden 2 bin 46 araca trafik idari para cezası uyguladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve yerel makamların iş birliğiyle yapılan otoyol denetimleri dikkat çekti. Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen dron destekli denetim sonucu, yönetmeliklere aykırı olarak hız sınırlarını aşma, sol şeridi devamlı işgal etme, yasak yerlerden dönüş yapma, yolculuk esnasında cep telefonu kullanma ve emniyet kemeri takmama gibi birçok kuralı ihlal eden 2 bin 46 aracın plaka ve sürücülerine değişik miktarlarda trafik idari para cezası kesildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Ekiplerin denetim faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi. Bu uygulamanın, trafik güvenliğini artırmayı amaçladığı ifade edildi. Trafik kurallarına uyulmasının önemi bir kez daha vurgulandı.