Haberler

Gaziantep’te 2 Milyon TL’lik Kaçak Telefon Yakalandı

GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI YAKALANDI

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 2 milyon 180 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle kaçakçılıkla mücadele amacıyla bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesinde bulunan S.Ö. ve E.Ö. isimli kişilere ait işyerlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 180 bin TL olan 87 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ve 1 adet akıllı tablet ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak 2 şüpheli kişi gözaltına alındı ve bu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Üniversitede Doğu Türkistan Protesto Yürüyüşü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karşı Uygur Türkleriyle dayanışma amacıyla protesto gerçekleştirdi. Katılımcılar, "Zulme Sessiz Kalma!" sloganları attı.
Haberler

Napoli’den Dries Mertens’e Özel Onur

Napoli, Galatasaray'da oynayan Dries Mertens'e 6 Haziran'dan itibaren tam vatandaşlık verecek. Bu karar, kulüp tarihindeki önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.