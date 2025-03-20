Gaziantep’te 2 Milyon TL’lik Kaçak Telefon Yakalandı

GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI YAKALANDI

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 2 milyon 180 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle kaçakçılıkla mücadele amacıyla bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesinde bulunan S.Ö. ve E.Ö. isimli kişilere ait işyerlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 180 bin TL olan 87 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ve 1 adet akıllı tablet ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak 2 şüpheli kişi gözaltına alındı ve bu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.