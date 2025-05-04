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Gaziantep’te 217 ruhsatsız silah yakalandı

SON 1 AYDA YAPILAN OPERASYONLAR

Gaziantep’te gerçekleştirilen polis operasyonlarında son bir ay içerisinde 79 ruhsatsız tüfek, 78 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkı tabanca dahil olmak üzere toplamda 217 ruhsatsız silah yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Nisan ayında asayiş suçları ile ilgili pek çok operasyona imza attı.

ELE GEÇİRİLEN SILAHLAR VE FIŞEKLER

Yapılan bu operasyonlar sonucunda 79 adet ruhsatsız tüfek, 78 adet ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkı tabancanın yanı sıra bin 672 fişek de ele geçirildi. Bu süreçte 128 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

İlgili operasyonlar kapsamında çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 2 bin 297 şüpheli yakalandı ve bunlardan 540’ı adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

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