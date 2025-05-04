Gaziantep’te 22 Şahıs Yakalandı

GAZİANTEP’TE HUZUR-GÜVEN UYGULAMALARI

Gaziantep’te, polis ekipleri tarafından parklarda gerçekleştirilen huzur-güven uygulamaları, önemli sonuçlar doğuruyor. Bu etkinliklerde toplamda 542 motosiklet ve araç sürücüsüne 4 milyon TL’ye yakın cezai işlem uygulanırken, 22 aranan şahıs da yakalanıyor.

SON HAFTADA YAPILAN UYGULAMA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde son bir hafta içinde parklarda kapsamlı bir huzur-güven uygulaması gerçekleştirdi. Bu süreçte 17 bin 345 kişinin sorgulanması neticesinde, aranan 22 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında, 62 şahsa gürültü yaparak çevreyi rahatsız etmekten idari yaptırım uygulandı. Kentteki motosiklet ve araç sürücülerine de toplamda 4 milyon 472 bin 946 TL cezai işlem uygulandı. Benzer uygulamaların kent genelinde devam edeceği bildirildi.