Gaziantep’te 24 Şüpheli Yakalandı

GASİANTEP’TE HIRSIZLIĞA GEÇİT YOK

Gaziantep’te jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarla 24 şüpheliyi yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, Ağustos ayında birçok operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Karkamış ve Nizip ilçelerinde yapılan operasyonlarda 16 farklı hırsızlık olayına müdahale edildi ve bu süreçte 24 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE DEĞERLER

Yapılan aramalar sonucunda 590 bin TL değerinde ziynet eşyası, 25 bin metre kablo, 655 kilogram Antep fıstığı, 70 kilogram incir, 24 metre su borusu, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet klima, çeşitli mutfak eşyaları ve 20 bin 500 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, sahiplerine teslim edildi.