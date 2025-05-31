Gaziantep’te 3 Çocuk Annesi Öldürüldü

KATİL ZANLILARI GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep’te evde boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunan 3 çocuk annesi, Asiye Baytap’ın katil zanlıları arasında annesi, babası ve iki kardeşi yer alıyor. Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü değerlendirmeler sonucunda suçunu kabul eden aile üyeleri, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili oldukça şok edici detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Olay, Oğuzeli ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde, sabah saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak görev yapmış olan 25 yaşındaki Asiye Baytap, sabah saatlerinde akrabaları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İlk inceleme sonucunda kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

AİLE ÜYELERİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili olarak Baytap’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından defnedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı ve maktulün katil zanlıları olarak anne Tülay S., baba Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı. Aile üyeleri, cinayet sonrası yaşanan bir aile içi tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiklerini kabul etti. Anne Tülay S., “Kızımı kendim boğdum” ifadesini kullandı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Baş katil zanlısı olan Tülay S. ile diğer tanıklar, emniyetteki işlemlerin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.