Gaziantep’te 3 Çocuk Öldürüldü

GAZİANTEP’TE ÜÇ ÇOCUK ANNESİ CİNAYETİ

Gaziantep’te, 3 çocuk annesi Asiye Baytap’ın evde boğularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak annesi, babası ve iki kardeşi gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, suçunu itiraf eden aile üyeleri adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili korkutucu detaylar ortaya çıktı.

OLAYIN MAHSUSİYETİ VE İNCELEMELER

Olay, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yaşındaki Asiye Baytap, sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Katil zanlıları olarak maktülün annesi, babası ve iki kardeşi gözaltına alındı. Baytap’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedildi.

CİNAYETİN AÇIKLAMASI VE İTHAFILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sonucunda, anne Tülay S., baba Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. cinayetin failleri olarak gözaltına alındı. Gözaltındaki aile üyeleri, cinayetin aile içindeki bir kavga sonucu işlendiğini itiraf etti. Anne Tülay S., “Kızımı kendim boğdum” ifadelerini kullandı. Baş zanlı anne ile diğer zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olayın detaylarına dair soruşturma devam ediyor.