Gaziantep’te 3 ilde operasyon oldu

GAZİANTEP MERKEZLİ SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gaziantep’te gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Gaziantep merkezli olarak Samsun ve Kilis’te de devam etti. Operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliği ile siber dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların, sosyal medya platformları üzerinden daha uygun fiyatlarla beyaz eşyalar satan ilanlara yönlendirdikleri vatandaşları sahte ödeme linkleri ile dolandırdığı belirlendi. Böylece kullanıcıların, verilen hesaplara para göndermelerini sağladıkları ifade edildi.

EL GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 11 SİM kart ve 24 farklı bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

TUTUKLANANLAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Tamamlanan yasal süreçlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.