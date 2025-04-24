Gaziantep’te 3 Kişi Yakalandı

KAÇAK KAZI OPERASYONU

Gaziantep’te define bulmak için izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile adli makamların koordinasyonunda Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla bir çalışma yürütüldü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar neticesinde define bulma amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen İ.A., M.Y. ve Y.S. adlı şüpheliler, kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemeleri el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.