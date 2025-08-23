Gaziantep’te 3 Şahıs Yakalandı

GAZİANTEP’TE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep’te, tur araçlarının ruhsatlarında silinti ve kazıntı yaparak araçları 10 yaşından küçük gösteren ve sahte tescil belgesi düzenleyerek bu araçları tur faaliyetlerinde kullanan 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle gerçekleştirilen operasyonda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

SUÇ ORGANİZASYONU ORTAYA ÇIKARILDI

Operasyon kapsamında, turizm taşımacılığı yapan bazı firmaların tescil belgelerinde oynama yaparak, tur araçlarını 10 yaşından küçük gösterdiği, ayrıca ruhsatlara silinti ve kazıntı yaparak sahte belge düzenlemeleri tespit edildi. Belirlenen 2 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, suç örgütünün lideri E.K. ile üyeleri K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet farklı araçlara ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge ve toplamda 14 bin 700 TL suç geliri ele geçirildi. Örgüt lideri E.K. ile örgüt üyeleri K.K. ve Ö.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Bu operasyon, organize suçlarla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.