Gaziantep’te 3 Tabanca, 2 Tüfek Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Gaziantep’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca ve 2 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, bir şüpheli gözaltına alındı. İlgili operasyon, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yapıldı.

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞEN BASKIN

Operasyon kapsamında belirlenen adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda, 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 385 fişek, çok sayıda silah parçası ve kurusıkı silahların dönüşümünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan gece hakkında yasal işlemler başlatıldı.