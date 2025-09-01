Haberler

Gaziantep’te 3 Tabanca, 2 Tüfek Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Gaziantep’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca ve 2 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, bir şüpheli gözaltına alındı. İlgili operasyon, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yapıldı.

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞEN BASKIN

Operasyon kapsamında belirlenen adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda, 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 385 fişek, çok sayıda silah parçası ve kurusıkı silahların dönüşümünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan gece hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

