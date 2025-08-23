Gaziantep’te 3 Zanlı Gözaltına Alındı

GAZİANTEP’TE GÖZALTILAR

Gaziantep’te, resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik” suçları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Yapılan incelemelerde, söz konusu suç örgütünün Gaziantep’te turizm taşımacılığı yapan bazı firmaların tescil belgelerinde değişiklik yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdiği tespit edildi. Ekipler, tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti ve kazıntı yaparak sahte tescil belgesi düzenleyip araçları yasa dışı tur faaliyetlerinde kullandığını belirledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sonucunda, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen E.K. ve K.K. ile birlikte Ö.K. gözaltına alındı. Zanlıların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 8 araca ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge ve 14 bin 700 lira suç geliri para ele geçirildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.