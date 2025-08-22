Haberler

Gaziantep’te 32 Kilogram Skunk Bulundu

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonda toplamda 32 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin 3 kişi tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

ARALARDA SİLAH VE MALZEMELER BULUNDU

Baskınlar sırasında yapılan aramalarda 32 kilo 513 gram skunk, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan pek çok malzeme ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Haberler

Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.