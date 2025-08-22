Gaziantep’te 32 Kilogram Skunk Bulundu

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonda toplamda 32 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin 3 kişi tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

ARALARDA SİLAH VE MALZEMELER BULUNDU

Baskınlar sırasında yapılan aramalarda 32 kilo 513 gram skunk, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan pek çok malzeme ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.