Gaziantep’te, 34 Kişi Dolandırıldı

GAZİANTEP’TE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gaziantep’te, son bir aylık süreçte siber dolandırıcılık yöntemiyle 34 kişinin 4 milyon 548 bin TL dolandırıldığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, siber dolandırıcılık olaylarına karşı önleyici çalışmalar gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Ağustos ayında yapılan operasyonlar sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vererek, telefon ve ev eşyası satışı yaparak ve icra dosyalarının kapatılması vaadiyle 34 taşımacının dolandırıldığı bildiriliyor. Dolandırıcılık mağdurlarından 4 milyon 548 bin 695 TL aldığı iddia edilen toplamda 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Yapılan işlemler sonrasında, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.