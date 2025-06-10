Gaziantep’te 38 Şüpheli Yakalandı

GAZİANTEP’TE YÜKSEK RAKAMLI HIRSIZLIK OPERASYONU

Gaziantep’te jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında 38 şüpheliyi yakaladı. Adli işlemler sonrasında, bu şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine geri verildi.

HIRSIZLIK OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle, Mayıs ayında meydana gelen hırsızlık vakalarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Bu operasyonların sonucunda, 28 farklı hırsızlık olayı ile bağlantılı olarak 38 şüpheli şahıs tespit edildi ve yakalandı. Yasal işlemler tamamlandıktan sonra, bu kişilerin 8’i tutuklandı.

EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde inşaat demiri, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1.030 metre elektrik kablosu, 194 litre zeytinyağı, 3 adet küçükbaş hayvan, 6 adet motosiklet, 1 traktör ve römorku, 14 adet elektronik malzeme, 4 cep telefonu, 5 akü, 8 bahçe malzemesi, 2 güneş enerjisi invertörü ile elektrik panosu gibi birçok farklı eşya ele geçirildi. Bu ele geçirilen malzemeler, ilgili sahiplerine teslim edildi.