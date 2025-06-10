Gaziantep’te 38 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONLARLA HIRSIZLARA DARBE

Gaziantep’te jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı yaptıkları operasyonlar kapsamında 38 kişiyi yakaladı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen pek çok çalıntı malzeme ise sahiplerine geri verildi.

BİR AYDA 28 HIRSIZLIK OLAYI ÇÖZÜLDÜ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Mayıs ayında gerçekleşen hırsızlık olaylarına yanıt olarak çok sayıda operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 28 ayrı hırsızlık olayı ile ilişkili olarak 38 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemler sonrasında bu kişilerin 8’i tutuklandı.

ZENGİN BİR ELE GEÇİRME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan aramalarda oldukça değerli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Bu malzemelerin toplam değeri 1 milyon TL’yi buldu. Aramalarda 1 milyon TL değerinde inşaat demiri, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1.030 metre elektrik kablosu, 194 litre zeytinyağı, 3 küçükbaş hayvan, 6 motosiklet, 1 traktör ve römorku, 14 elektronik malzeme, 4 cep telefonu, 5 akü, 8 bahçe malzemesi, 2 güneş enerjisi invertörü ile elektrik panosu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.