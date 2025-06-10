Gaziantep’te 38 Şüpheli Yakalandı

JANDARMA OPERASYONLARIYLA HIRSIZLIKLA MÜCADELE

Gaziantep’te jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda 38 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara yönlendirilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Ayrıca, ele geçirilen pek çok çalıntı malzeme, gerçek sahiplerine geri verildi.

HIRSIZLIKLARA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLAR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile Mayıs ayında meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı bir dizi operasyon düzenlendi. Bu çalışmalar kapsamında 28 ayrı hırsızlık olayıyla bağlantılı şekilde toplamda 38 şüpheli şahıs yakalandı. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, 38 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DEĞERİ

Yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde inşaat demiri, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1.030 metre elektrik kablosu, 194 litre zeytinyağı, 3 küçükbaş hayvan, 6 motosiklet, 1 traktör ve römorku, 14 elektronik malzeme, 4 cep telefonu, 5 akü, 8 bahçe malzemesi, 2 güneş enerjisi invertörü ve bir elektrik panosu ile birçok farklı eşya ele geçirildi. Ele geçirilen bu eşyalara sahip olan kişiler geri alındı.