Gaziantep’te 39 Şüpheli Yakalandı

BAŞARIYLA YAPILAN OPERASYON

Gaziantep’te jandarma timleri, temmuz ayında gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 39 şüpheliyi yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, temmuz ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık vakalarını aydınlatmak için JASAT destekli özel ekipler, şehir genelinde etkili bir operasyon düzenledi.

HIRSIZLIK OLAYLARININ AÇIĞA ÇIKMASI

Bu operasyonda, 22 faili meçhul olay gün yüzüne çıkarıldı ve bu olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 39 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan bu 39 kişiden 28’i, haklarında yapılan işlemler sonucu adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kalan 11 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

