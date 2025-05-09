Gaziantep’te 5,4 Milyon TL Kaçak Mal

KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep’te jandarma ekipleri, son bir ay içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla toplam değeri 5.4 milyon TL olan kaçak ürünleri ele geçirdi. Bu operasyonlar sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile kaçakçılığa yönelik bir dizi çalışma yapıldı.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Nisan ayında düzenlenen operasyonlar kapsamında, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 23 şüpheli şahsa ait konut ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Bu aramalar sonucunda piyasa değeri 5 milyon 450 bin TL olan 19 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, 1.432 adet elektronik sigara, 1.800 adet elektronik sigara likiti ve 130 kilogram tütün ele geçirildi.

YASA DIŞI FAALİYETLER YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele konusunda yapılan bu çalışmalar, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve halk sağlığını koruma adına gösterdiği çabayı ortaya koyuyor.