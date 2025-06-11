Gaziantep’te 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ KOORDİNELİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Gaziantep’te jandarma ekipleri, belirlenen bir adreste gerçekleştirdikleri araştırmalarda 5 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilişkilendirilerek yakalanan bir kişi tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işbirliğiyle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele amacıyla Şahinbey ilçesinde bir operasyon yapıldı.

DELİLLERLE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan operasyon çerçevesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen R.A. isimli şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Baskın sonucunda, 5 kilo 75 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 130 gram esrar ve 1 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklanıp cezaevine teslim edildi.