Gaziantep’te 5 Milyon TL Kaçak Ürün

GAZİANTEP’TE KAÇAK ÜRÜNLERLE YAPILAN OPERASYON

Gaziantep’te jandarma ekipleri, Mayıs ayında gerçekleştirdikleri çeşitli operasyonlarla toplamda 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı ürünleri ele geçiriyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işbirliği ile yürütülen bu kapsamlı operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele amacı taşıyor.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı belirlenen 16 şüpheli şahsın ikametleri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon 330 bin TL olan 13 bin 427 paket sigara, 5 ton 250 kilogram tütün, 1 ton 50 kilogram çay ve 650 adet elektronik sigara ele geçirildi. Elde edilen kaçak ürünlerle ilgili olarak yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılıyor.