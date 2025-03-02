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Gaziantep’te 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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GAZİANTEP’TE RÜHSATSIZ SİLAH OPERASYONU

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 adet ruhsatsız silah yakalandı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN BULGULAR

Yapılan operasyonlar sonucunda, toplamda 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 235 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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