Gaziantep’te 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE RÜHSATSIZ SİLAH OPERASYONU

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 adet ruhsatsız silah yakalandı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN BULGULAR

Yapılan operasyonlar sonucunda, toplamda 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 235 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.