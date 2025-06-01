Gaziantep’te 5 Şüpheli Yakalandı

ŞAFAN OPERASYONUYLA DOLANDIRICI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Gaziantep’te, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen bir çeteye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, toplam değeri 16,8 milyon TL olan senetler ve 888 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin 50 milyon TL’lik suç gelirine de el konuldu. Operasyon sonucunda, örgüt lideri M.B. ve diğer şüpheliler arasında yer alan 3 kişi tutuklandı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYONUN DETAYLARI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik suçlarına yönelik teknik ve fiziki takipler gerçekleştirildi. Bu takipler sonucunda M.B. liderliğindeki çetenin, H.İ.B., N.B., O.O., E.U. ve Y.Ö. olmak üzere toplam 6 üyesine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda M.B. ve dört üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

BULGULAR VE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında, toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan 81 adet farklı şahıs isimlerine yazılı senet, 100 adet boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 adet farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 adet çek fotokopisi, 7 adet boş çek koçanı, 11 adet tapu belgesi, 41 adet farklı kişilere ait kaşe, 6 adet pos cihazı, 5 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 2 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç gelirine el konuldu. Bu kapsamda 8 adet motorlu araç, 4 adet daire/villa, 1 adet arsa/tarla, banka hesaplarında 2 milyon TL, 74 bin 335 TL nakit paranın yanı sıra, bin 290 Dolar, bin 20 Euro, 400 Manat, 100 Frank ve 20 Pound nakit paraya da el konuldu.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından, adli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.B. ile üyeleri H.İ.B. ve O.O. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, N.B. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer bir örgüt üyesi E.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.