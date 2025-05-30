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Gaziantep’te 5 Zanlı Gözaltına Alındı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddialarıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen devriye sırasında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda bulunan 5 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe yardımcı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu F.D, M.Z.F, A.K, Z.H. ve A.H.C. yakalandı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Gözaltına alınan şüphelilerden F.D, M.Z.F. ve A.H.C, hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELLERE GEÇEN MALZEMELER

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu. Ayrıca, yakalanan 5 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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