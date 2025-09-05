Gaziantep’te 52 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE YÖNELİK OPERASYNLAR

Gaziantep’te jandarma ekipleri, son bir ay içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla 71 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliğiyle, Ağustos ayında gerçekleştirilen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla birçok operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin katılımıyla yapılan operasyonlar sonucunda, 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 71 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen bu şüphelilerden 52’si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

MAĞDURLARA TESLİM EDİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru olan vatandaşlara teslim edildi. Bu süreç, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve mağdurlara destek olmak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.